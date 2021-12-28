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Москвичи под Новый год закупаются компьютерами и телефонами

Москвичи под Новый год закупаются компьютерами и телефонами
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году москвичи стали раньше обычного закупать новогодние подарки, наибольшей популярностью пользуются компьютеры и телефоны, сообщил через пресс-службу заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, с 13 по 19 декабря почти на 175% вырос среднесуточный оборот магазинов компьютерной техники по сравнению с таким же периодом сентября 2021 года. 15 декабря был установлен рекорд второго полугодия: эти предприятия заработали 826 млн рублей.

Оборот торговцев косметикой и парфюмерией с 13 по 19 декабря увеличился на 132% к сентябрю, до 631 млн рублей.

Оборот в магазинах телекома за этот же период вырос на 66% по сравнению с аналогичной неделей сентября и составил 213,8 млн рублей. Магазины, торгующие мобильными телефонами и аксессуарами, увеличили среднюю выручку за сутки на 27,5% за этот же период, отметил Ефимов.

По его словам, спрос на мебель, товары для дома, одежду и обувь также вырос, но меньше: на 15% по сравнению с аналогичной неделей сентября.

Более чем на 6% выросла в этот период выручка московских кафе и ресторанов.

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Санта в торговом центре Йоханнесбурга, ЮАР
Москва Владимир Ефимов

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