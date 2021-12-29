В Москве названы улицы, где ограничат движение в новогоднюю ночь ради фейерверков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ГИБДД Москвы назвала районы и улицы, где в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта ради запуска фейерверков.

С 23:30 до 0:15 движение будет ограничено по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску. Кроме того, ГАИ допускает ограничение на Раушской и Софийской набережных.

В Юго-Западном административом округе с 0:50 до 1:10 ограничат движение по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.

Также с 0:50 до 1:10 в Троицком и Новомосковском административных округах будщут ограничения в движении по проектируемому проезду № 5562 от проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе, улице Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная и улице Центральная от дома 26 до улицы Солнечная.

В Зеленограде в это же время введут ограничения на Озерной аллее от Центрального до Георгиевского проспекта д.5 с.2., Центральному проспекту от к301А до к241, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.