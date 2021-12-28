Мавзолей Ленина будет закрыт 1 января

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт 1 января, посетителей также не будут пускать к некрополю у Кремлевской стены, предупредил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Обычно Мавзолей открыт каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.

В новогоднюю ночь порядок в центре города будут охранять около 2000 полицейских и 1500 росгвардейцев, сообщили ранее в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. На городские мероприятия в помещениях, в том числе на елки, взрослых будут пускать только по QR-кодам.