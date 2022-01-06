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В Москве под Рождество запустят дополнительный транспорт

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Дополнительные автобусы, электробусы, трамваи и поезда метро запустят в Москве под Рождество, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В эту рождественскую ночь выйдут дополнительные 356 поездов метро и 514 автобусов, электробусов и трамваев", - привели его слова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что в ночь на Рождество до 3:30 будут ходить 166 маршрутов наземного транспорта.

Работа метро и Московского центрального кольца продлена до 2:00, Московских центральных диаметров - до 2:30.

Москва Рождество

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