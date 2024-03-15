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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии гражданина Франции за педофилию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил 15 лет колонии строгого режима гражданину Франции Бенжамену Сежурне по уголовному делу о насилии над несовершеннолетними, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Сежурне окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет лет с отбыванием наказания в исправительной строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - заявили в пресс-службе в пятницу.

Другой фигурантке дела - Светлане Наумовой - суд назначил 12 лет колонии общего режима с аналогичным ограничением свободы.

Это был второй процесс в отношении Сежурне и Наумовой. В 2020 году тот же суд приговорил их к 16 годам колонии строгого режима и 12,5 годам общего режима соответственно. По итогам обжалования приговора защитой дело было направлено на новое рассмотрение в новом составе суда.

Тогда Сежурне был признан виновным в двух эпизодах изнасилования несовершеннолетней, не достигшей 14 лет (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), и четырех эпизодах насильственных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132), Наумова - в пособничестве насильственным действиям (ч. 5 ст. 33 - п. "б" ч. 4 ст. 132).

По данным СМИ, согласно фабуле дела, Наумова за деньги "поставляла" регулярно посещавшему Москву Сежурне девушек несовершеннолетнего возраста.

Оба фигуранта не признали вину.

Как и первый процесс, второй проходил в закрытом режиме.

Москва Франция Бенжамен Сежурне Басманный суд Светлана Наумова
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