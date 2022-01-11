Начальник СИЗО "Лефортово" ушел в отставку

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку по собственному желанию, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, соответствующие документы были оформлены еще в конце декабря.

В свою очередь ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников сообщил журналистам, что Ромашин "ушел на пенсию ввиду достижения предельного возраста".

Мельников выразил надежду, "что при новом руководстве в СИЗО заработает полноценный магазин (а не ларек с ограниченным ассортиментом)" и что "при спорных ситуациях сотрудники начнут трактовать ПВР (правила внутреннего распорядка - ИФ) в пользу заключённых".

Источник "Интерфакса" сообщил, что исполнять обязанность начальника изолятора будет Михаил Свинолуп.

СИЗО "Лефортово" является изолятором федерального подчинения. В настоящее время в нем содержится ряд фигурантов громких дел о шпионаже и госизмене, в том числе журналист Иван Сафронов и основатель компании Group-IB Илья Сачков.