Что произошло за день: вторник, 11 января

Новое правительство в Казахстане, поиск российских чиновников в "панамском досье" и мрачные прогнозы относительно "омикрона"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Казахстане сформировали новое правительство и анонсировали вывод миротворцев. Премьер-министром назначен Алихан Смаилов. Многие члены отправленного в отставку кабмина сохранили свои посты в новом правительстве. Например, главы силовых ведомств. Вывод миротворцев из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней, заверил президент Казахстана.

- Проверка "панамского досье" не выявила подтверждения нарушений закона россиянами. Власти Панамы сообщили Генпрокуратуре РФ об отсутствии данных о нарушениях российскими должностными лицами законодательства о противодействии коррупции.

- Кремль подтвердил решение Владимира Путина об индексации пенсий по реальной инфляции. Рост пенсий на 5,9% произошел с 1 января, однако фактическая инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. Как пенсионерам будет компенсирована эта разница, обещали прояснить в ближайшее время.

- Трафик онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ могут исключить из требований "пакета Яровой". Соответствующее предложение вошло в проект мер поддержки российской телеком-отрасли. Ранее в Минцифрах предлагали обязать иностранные видеосервисы платить за онлайн-трафик в пользу российских операторов связи.

- В США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс". Группа конгрессменов-республиканцев готовит соответствующий законопроект. Такая мера позволит существенно увеличить финансирование военной помощи Украине.

- Начальник СИЗО "Лефортово" ушел в отставку. Алексей Ромашин покинул пост по собственному желанию, из-за выхода на пенсию. Исполнять его обязанности будет Михаил Свинолуп.

- В России число заразившихся "омикроном" достигло 305 человек. Из-за нового штамма суточный прирост заболеваемости COVID-19 в стране может вскоре достичь шестизначных чисел. Ведь его заразность в разы выше, чем у штамма "дельта". В ближайшие недели "омикроном" могут заразиться более 50% населения Европы, отметили в ВОЗ. В России вспышку заболеваемости "омикроном" ожидают к началу февраля.