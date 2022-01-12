Гостиничные номера в Москве подорожали на 22% за год

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2021 году средняя стоимость гостиничных номеров выросла на 22%, говорится в аналитическом отчете Marketbeat Full Edition от компании Cushman & Wakefield. Речь идет о данных за первые 11 месяцев года.

К концу ноября средняя стоимость номера составляла 6 315 рублей, что на 6,2% ниже, чем за тот же период "доковидного" 2019 года.

По данным аналитиков компании, номерной фонд гостиничного рынка Москвы современного качества за прошлый год прирос на 2,5% к 2020 году и составил 20,5 тысячи номеров.

"За 11 месяцев 2021 года московский гостиничный рынок вышел на средний уровень загрузки в 60,5%, причем даже в месяцы, отмеченные очередной "волной" Covid-19, загрузка не опускалась ниже 50%, что свидетельствует о значительном потенциале внутреннего спроса", - прокомментировала руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

По мнению экспертов Cushman & Wakefield, в целом 2022 год может быть похожим на 2021 из-за отсутствия ожиданий значимых изменений на макроуровне. В Москве до сих пор мало зарубежных туристов, а внутренний спрос почти достиг предела и исчерпал возможности для дальнейшего роста.