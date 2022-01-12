Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве на старый Новый год

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Резкая смена погоды, потепление до плюсовых значений и снег ожидают жителей Москвы 14 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В ночь в пятницу (14 января), это новогодняя ночь по старому стилю, повышение сначала до - 6, а к утру температура будет стремиться к нулевой отметке, а днем она уже будет оттепельная, до + 2 градусов", - сказал Вильфанд в среду "Интерфаксу".

По его словам, при этом будет идти сильный снег, который днем в пятницу перейдет в мокрый снег, ветер усилится до 18 метров в секунду, "ожидается метель, будут образовываться заносы на дорогах, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев".

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что такую погоду будет определять циклон, который принесет с собой не только резкую смену погоды, но и понижение давления, которое в пятницу "обрушится до 725 мм ртутного столба".

Погоду, которая ожидает жителей столичного региона на этой неделе, Вильфанд назвал "изменчивой и нестандартной", температурный фон на выходных будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, пока же он на 3 градуса ниже нормы.

"В субботу, 15 января, давление еще низкое, и температура от 0 до -5 градусов, и днем, и ночью; в воскресенье - ночные температуры в диапазоне -5...-9 градусов, днем небольшие отрицательные температуры", - сказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что, в целом, погода будет меняться с четверга, что также связано с перемещением циклона, сейчас же погодой "управляет" антициклон, который принес с собой понижение температуры, но и малооблачную погоду.

"В среду в Москве -13 градусов, погодой сегодня управляет хорошо выраженный антициклон, небо малооблачное, ночью антициклональный режим сохранится, и при малооблачном небе будет выхолаживание подстилающей поверхности, сильное охлаждение приземного слоя воздуха, в связи с чем будет холодно, ночные температуры 18-20 градусов в Москве, в Подмосковье -23, в пониженных местах до -25, но днем в четверг уже прогнозируется до -6...-8 градусов", - сообщил Вильфанд.