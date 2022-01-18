Угрожавший пассажирам автобуса дагестанец арестован в Москве на два месяца

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы во вторник санкционировал арест жителя Дагестана, обвиняемого в оскорблении пассажиров московского автобуса, позволившего себе при этом националистические высказывания.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болатукаева Шугаиба Данияловича, сроком на два месяца, то есть до 16 марта",- сообщили "Интерфаксу" в суде.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, совершенные публично с применением насилия или с угрозой его применения). Максимальное наказание - от 3 до 6 лет заключения.

Ранее, в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса.

В связи с этим глава Дагестана Сергей Меликов призвал молодого человека принести извинения, отметив, что каждый подобный случай воспринимается в регионе как "событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи".

29-летний Болатукаев был задержан сотрудниками полиции в Калужской области.