Суд лишил прав родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник удовлетворил иск о лишении родительских прав отца и матери девочки, которая большую часть жизни находилась в перинатальном центре в Москве.

Суд удовлетворил исковые требования управления социальной защиты лишить родительских прав Юрия Зинкина и Татьяну Максимову в отношении дочери 2014 года рождения, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" с рождения живет девочка и никогда его не покидает, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь.

Весной клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, не найдя оснований для содержания ее в медучреждении, но за девочкой те не пришли.

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов, передав их дочь на попечительство в органы опеки из перинатального центра. Позже детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что ребенка передали в замещающую семью.