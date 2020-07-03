Мать девочки, живущей 5 лет в клинике, обратилась в кассацию из-за передачи ребенка под опеку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Защита матери девочки, которая все пять лет своей жизни находится в перинатальном центре в Москве, обратилась в кассационный суд с жалобой на решение суда об ограничении родительских прав и передачу ребенка на попечение в органы опеки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"К нам поступила жалоба от Максимовой и ее адвоката в кассационный суд", - сказали в Пресненском суде Москвы в пятницу.

Адвокат матери Ольга Лукманова сообщила "Интерфаксу", что они обратились в кассацию с просьбой пересмотреть решение Пресненского суда о передаче дочери Максимовой в органы опеки.

"Мы пошли в кассацию, поскольку в Пресненском суде Максимова не могла принять участия, где принималось решение о передаче ее дочери в органы опеки", - сказала Лукманова.

Как сообщалось, 5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов - Максимовой и Зинкина, передав на попечительство их дочь в органы опеки из перинатального центра.

20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября в соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда.

Родителям было предложено в добровольном порядке исполнить указанное решение до 2 декабря, но они этого не сделали.

В перинатальном центре с рождения

О ситуации с пятилетней девочкой сообщило издание "Медуза". По его данным, ребенок с рождения живет в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидает, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждает, что серьезных проблем со здоровьем у девочки нет, однако родители убеждены в обратном, полагая, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. Были сообщения о готовности бабушки и дедушки взять девочку.

Весной клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, не найдя оснований для содержания ее в медучреждении, но за девочкой те не пришли.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока не был подан иск органов опеки по ограничению родительских прав.

"Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации – при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой, причем имея братьев и сестер. И следующий вариант – когда родители все-таки решат забрать ребенка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребенок был в семье", - сказала Кузнецова.

Она заявила, что предлагала родителям устроить ребенку обследование в других медицинских центрах, чтобы выяснить, действительно ли медицинская помощь ему не нужна, но те отказались.

Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично. При этом родительских прав они не лишены. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.