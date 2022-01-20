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Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ближайшие часы в Москве пойдет снег, снегопад продлится до вечера субботы, предупредил заммэра Москвы Петр Бирюков, ссылаясь на прогноз синоптиков. Его цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Ожидается, что за двое суток прирост осадков составит до 10 см.

Бирюков пообещал, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме. Они будут чистить дороги и тротуары и обрабатывать их противогололедными реагентами.

Автомобилистов в связи с этим призвали быть внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Недавно Бирюков говорил, что с начала зимы в Москве выпало уже 120 см снега - порядка 80% климатической нормы.

Петр Бирюков Москва

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