Рекордные 6,4 тыс. случаев заболевания COVID выявили в Подмосковье за сутки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 685,9 тыс. человек, следует из данных регионального оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Как говорится в сообщении, 6 400 случаев заболевания коронавирусом выявлено за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области зафиксировано 685 978 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Предыдущий максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии был зарегистрирован в Подмосковье накануне - 4 424 случая.

Скончались 12 997 человек - 38 за последние сутки.