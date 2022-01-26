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В Москве спрогнозировали снегопады в пятницу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Умеренные морозы, снег, метель и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики считают, что снегопады продолжатся и на выходных, но морозы пойдут на спад и потеплеет до минус 1.

"К концу недели в Москве - погода со снегом и тенденцией на потепление", - сказала метеоролог Людмила Паршина в видео-прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра.

Она отметила, что 27 января, в четверг, осадки маловероятны, а небольшой снег пройдет лишь местами. Термометры покажут минус 5-7 градусов.

28 января, в пятницу, вновь ожидаются снег с метелью, усиление ветра до 15 м/с. Днем - до минус 9 градусов, добавила метеоролог.

На дорогах столицы сохраняется гололедица, атмосферное давление пониженное.

Москва Гидрометцентр России

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