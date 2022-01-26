Поезд сломался на салатовой ветке московского метро

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Движение поездов прерывалось на 15 минут на одном из участков Люблинско-Дмитровской метро, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Около 13:45 на станции "Окружная" сломался поезд. Не было движения на участке "Петровско-Разумовская" - "Селигерская" в обоих направлениях", - сказал собеседник агентства.

По его информации, движение было восстановлено около 14:00.

В столичном департаменте транспорта подтвердили факт проверки состава на северном участке Люблинско-Дмитровской линии, которая привела к задержкам движения. В 14:10 департамент уточнил, что движение поездов вошло в график.

Ранее сообщалось, что 21 января неисправный поезд на полчаса затруднил движение на Большой кольцевой линии.