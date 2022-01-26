Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Поезд сломался на салатовой ветке московского метро

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Движение поездов прерывалось на 15 минут на одном из участков Люблинско-Дмитровской метро, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Около 13:45 на станции "Окружная" сломался поезд. Не было движения на участке "Петровско-Разумовская" - "Селигерская" в обоих направлениях", - сказал собеседник агентства.

По его информации, движение было восстановлено около 14:00.

В столичном департаменте транспорта подтвердили факт проверки состава на северном участке Люблинско-Дмитровской линии, которая привела к задержкам движения. В 14:10 департамент уточнил, что движение поездов вошло в график.

Ранее сообщалось, что 21 января неисправный поезд на полчаса затруднил движение на Большой кольцевой линии.

Москва метро

Новости по теме

Новости

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

Дептранс Москвы сообщил о сокращении интервалов у трамваев до 4 минут

Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели

Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве зафиксировали более 2,4 тыс. случаев заболевания "омикроном"

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели
Пандемия коронавируса

В Москве впервые с середины января снизился суточный COVID-прирост

Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося

Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявили 17 528 новых случаев коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });