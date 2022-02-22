Поезд сломался на "синей" ветке столичного метро

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Состав с пассажирами остановился из-за технической неисправности на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро утром во вторник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 09:50. Было прервано движение поездов на участке "Партизанская" - "Щелковская" по направлению из центра", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, поездов с пассажирами в тоннелях ветки нет.

Другой источник агентства уточнил, что неисправный поезд самостоятельно прибыл на запасной путь, пассажиров высадили на платформу.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.

По данным департамента, в настоящее время движение на "синей" ветке метро вводится в график.

Ранее в столичной подземке сообщали, что с 07:00 на 20 минут на Большой кольцевой линии метро поезда ходили с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры на технической ветке в депо.