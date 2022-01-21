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Неисправный состав на полчаса парализовал движение на БКЛ московского метро

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Поезд сломался вечером в пятницу на перегоне "ЦСКА" - "Петровский парк" Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Несколько поездов с пассажирами встали на линии", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для буксировки неисправного состава использовался вспомогательный поезд.

"Пассажиров высадили на ближайшей станции, неисправный поезд направлен в депо", - пояснил источник.

Он добавил, что сбой на БКЛ продлился не менее 30 минут.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что на БКЛ прерывалось движение поездов от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская".

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 22:50 департамент сообщил о восстановлении движения на БКЛ.

Московский метрополитен БКЛ

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