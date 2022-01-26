Неотложную и экстренную помощь детям в Москве продолжат оказывать в плановом режиме

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Приостановка оказания плановой помощи детям касается только тех случаев, когда она не является неотложной, а госпитализации могут привести к риску заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что оказание плановой помощи детям с состояниями, касающимися онкологических, гематологических и других, не допускающих промедления заболеваний, не останавливается, что соответствует позиции, озвученной на совещании в правительстве РФ вице-премьером Татьяной Голиковой, и поддержанной главой государства. Экстренная помощь детям будет оказываться в полном объеме.

В депздраве подчеркнули, что данная мера - временная и рассчитана на три недели, в случае улучшения эпидситуации в городе она будет отменена. Мера призвана снизить риск инфицирования наиболее уязвимых категорий детей, так как около половины госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

Ранее сообщалось, что плановая госпитализация в детские больницы приостановлена в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей. Экстренную медпомощь будут оказывать в полном объеме.

Изменения не коснутся плановой госпитализации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения. Также они не распространяются на другие заболевания, которые не допускают "промедления в оказании медицинской помощи".

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить оказание плановой медицинской помощи детям в условиях новой волны распространения коронавируса.

"У нас некоторые лечебные заведения детского профиля, они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что о полной приостановке оказания плановой медицинской помощи из-за коронавируса речи не идет, "там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи, они также останутся в обычном режиме без закрытия".