Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Неотложную и экстренную помощь детям в Москве продолжат оказывать в плановом режиме

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Приостановка оказания плановой помощи детям касается только тех случаев, когда она не является неотложной, а госпитализации могут привести к риску заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что оказание плановой помощи детям с состояниями, касающимися онкологических, гематологических и других, не допускающих промедления заболеваний, не останавливается, что соответствует позиции, озвученной на совещании в правительстве РФ вице-премьером Татьяной Голиковой, и поддержанной главой государства. Экстренная помощь детям будет оказываться в полном объеме.

В депздраве подчеркнули, что данная мера - временная и рассчитана на три недели, в случае улучшения эпидситуации в городе она будет отменена. Мера призвана снизить риск инфицирования наиболее уязвимых категорий детей, так как около половины госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

Ранее сообщалось, что плановая госпитализация в детские больницы приостановлена в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей. Экстренную медпомощь будут оказывать в полном объеме.

Изменения не коснутся плановой госпитализации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения. Также они не распространяются на другие заболевания, которые не допускают "промедления в оказании медицинской помощи".

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить оказание плановой медицинской помощи детям в условиях новой волны распространения коронавируса.

"У нас некоторые лечебные заведения детского профиля, они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что о полной приостановке оказания плановой медицинской помощи из-за коронавируса речи не идет, "там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи, они также останутся в обычном режиме без закрытия".

Москва Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

Дептранс Москвы сообщил о сокращении интервалов у трамваев до 4 минут

Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели

Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве зафиксировали более 2,4 тыс. случаев заболевания "омикроном"

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели
Пандемия коронавируса

В Москве впервые с середины января снизился суточный COVID-прирост

Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося

Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });