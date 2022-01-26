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Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранения плановой медицинской помощи детям в условиях новой волны распространения коронавируса.

"У нас некоторые лечебные заведения детского профиля, они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Он подчеркнул, что нужно "посмотреть, как мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование, нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь".

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что останавливать оказание плановой помощи не предполагается.

"Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь, там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи, они также останутся в обычном режиме без закрытия", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что в плане мероприятий, которые проводятся правительством для борьбы с коронавирусом, есть мероприятия по оказанию поддержки для того, чтобы плановая медицинская помощь не останавливалась. "Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства", - добавила вице-премьер.

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Владимир Путин

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