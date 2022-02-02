Более 1,6 тыс. пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки госпитализировали свыше 1,6 тыс. пациентов с коронавирусом, это составляет 6,8% от числа заболевших за 24 часа, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По информации ресурса, в столице за последние сутки COVID-19 заболели 23 784 человека, в больницу из них попали 1 617 пациентов. То есть 6,8%.

Накануне сообщалось о заболевании 21 533 горожан и госпитализации 1 615 из них.

Скончались за сутки в Москве 78 пациентов с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 39 116 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались 11 475 человек, это почти на 45% больше, чем накануне, когда в городе от COVID-19 поправились 7 944 пациента. Всего коронавирус смог победить 1 981 801 житель.

По информации московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, к аппаратам искусственной вентиляции легких по состоянию на среду подключены 550 пациентов с коронавирусом.

Общее число случаев COVID-19 в Москве по состоянию на 2 февраля составляет 2 402 668.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.