Число госпитализаций с COVID-19 в Москве увеличилось на 40% за неделю

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За последнюю неделю в Москве отмечен рост заболеваемости COVID-19 и госпитализации пациентов с этой инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Прошедшая неделя была очень сложной. Количество заболеваний увеличилось почти на 70% и, что особенно неприятно, увеличилась на 40% госпитализация", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Он также сообщил, что сегодня в Москве ежедневно попадает в больницы в среднем 1,6 тыс. человек.

Мэр города добавил, что, таким образом, сегодня пациентами с коронавирусом в столице занято около 10 тыс. коек. В резерве остается 5 тыс. коек на случай дальнейшего подъема заболеваемости.

По словам Собянина, в Москве в связи с очередной волной коронавируса увеличена мощность горячей линии 122, срок ожидания ответа по ней составляет менее одной минуты даже в часы пик.

По информации портала "Стопкоронавирус.рф", в столице за последние сутки COVID-19 заболели 23 784 человека, в больницу из них попали 1 617 пациентов.