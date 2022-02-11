Комиссия Мосгордумы поддержала установку памятников Сахарову и Кастро

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила предложения установить в городе памятники академику Андрею Сахарову и лидеру Кубы Фиделю Кастро и рекомендовала палате принять соответствующее постановление, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сказал председатель комиссии Евгений Герасимов, это решение было приянто единогласно.

По его словам, памятник Сахарову поставят на площади Гагарина, на бульваре между зданием президиума Российской академии наук и Нескучным садом. Монумент будет установлен к 100-летию академика, на него из фонда культурного наследия будет выделено 20 млн рублей.

Установить памятник Фиделю Кастро предложило Российское военно-историческое общество, которое готово выделить на это 20 млн рублей из собственных средств. Этот памятник предлагается поставить на площади Фиделя Кастро в районе Сокол.