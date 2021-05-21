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Путин напомнил о вкладе академика Сахарова в науку и обороноспособность

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В обращении к участникам мероприятия в честь 100-летия со дня рождения академика Андрея Сахарова президент Владимир Путин напомнил о бесценном вкладе этого ученого в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся учёный был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека", - отметил Путин.

21 мая Норвежский Хельсинкский комитет сообщил, что присудил Премию свободы имени Сахарова руководителю карельского "Мемориала" (признан в России иноагентом) Юрию Дмитриеву. Об этом сообщается на сайте комитета. Премия учреждена в 1980 году с согласия и при поддержке самого академика Сахарова. Ее цель – помочь людям, преследуемым за свою позицию, высказывания и веру. Норвежский Хельсинкский комитет присуждает премию с 1984 года.

20 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ответить на брифинге, почему в Москве до сих пор не поставили памятник Сахарову. Он отметил, что принимать решение должны городские власти, но пообещал узнать, в какой стадии проработки находится этот вопрос.

Андрей Сахаров Владимир Путин Юрий Дмитриев Меморал Кремль Норвежский Хельсинкский комитет

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