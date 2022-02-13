В Москве за сутки были госпитализированы 1 047 человек с COVID-19

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве коронавирусом заразились 12 496 человек, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщались о 14 336 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в столице сократилась на 1 840 случаев или почти на 13%. Суточный показатель заболеваемости в городе продолжает снижаться третий день подряд.

Госпитализировали за сутки в Москве 1 047 пациентов с коронавирусом.

За сутки коронавирус привел к смерти 86 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло в столице 40 020.

Выздоровели за сутки 24 573 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 185 131 человек.

Днем ранее сообщалось о 20 046 выписанных и 85 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 февраля составляет 2 603 876.