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В Москве за сутки госпитализировали менее 1 тыс. больных с коронавирусом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более 9,6 тыс. подтвержденных за последние 24 часа случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в российской столице, менее 1 тыс. человек госпитализированы за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным штаба, за сутки в Москве заболели 9 616 человек, накануне сообщалось о 12 496 инфицированных гражданах. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 2 880 случаев, или на 23%. За 24 часа были госпитализированы 905 человек. Данный показатель снизился до уровня менее 1 тыс. впервые со второй декады января.

Суточный показатель заболеваемости в городе продолжает снижаться четвертый день подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 82 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 40 102.

Выздоровели за сутки 28 915 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 214 046 человек.

Днем ранее сообщалось о 24 573 выписанных и 86 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 февраля составляет 2 613 112.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.
Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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