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В России в больницу попал 10 451 пациент с коронавирусом

В России в больницу попал 10 451 пациент с коронавирусом
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки госпитализирован 10 451 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 456 случаев, скончались 683 человека.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 197 949 заболевших, число новых случаев COVID-19 сократилось на 17 493. Согласно данным штаба, "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны.

В Москве за сутки выявили еще 12 496 случаев заражения, в Петербурге - 20 136, в Подмосковье - 7 349.

Выздоровели за сутки 97 185 человек, или на 4,3% меньше, чем к утру 13 февраля.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на сто тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей, показатель госпитализации за аналогичный период увеличился на 7%, следует из данных оперативного штаба.

Увеличение заболеваемости произошло в 74 субъектах РФ. Снижение заболеваемости, по данным оперштаба, отмечено в 11 субъектах: в Москве - на 33,7%, в Якутии - на 28,6%, в Московской области - на 21,2 %, в Санкт-Петербурге - на 3,7%.

Кроме того, как сообщили в штабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на сто тысяч населения составил 76,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 7%. Увеличение числа госпитализированных произошло в 66 субъектах РФ, в том числе в 45 регионах увеличение более чем в среднем по России.

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