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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
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Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю упало на 30%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московские власти отмечают стабилизацию ситуации с COVID-19 в городе, сокращается суточная заболеваемость и госпитализация, сообщила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля", - сказала Ракова журналистам.

Она добавила, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом также сокращается. За последнюю неделю этот показатель уменьшился на 30%.

Вице-мэр добавила, что также отмечается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков.

По словам Раковой, в Москве сейчас развернуто около 14 тыс. коек для пациентов с COVID-19, свободно примерно 45% из них.

Ранее столичные власти заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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