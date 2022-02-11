Собянин заявил, что Москва прошла очередной пик пандемии

С 14 февраля поликлиники начнут увеличивать объемы плановой помощи

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве прошел пик заболеваемости COVID-19, связанный с распространением штамма коронавируса "омикрон", написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин. Он пообещал, что с 14 февраля поликлиники начнут увеличивать объемы плановой помощи пациентам.

По его оценке, пик был пройден, как и в других европейских городах, за три-четыре недели.

"На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться, - написал он. - В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций".

При этом мэр отметил, что абсолютные показатели заболеваемости остаются очень высокими и поликлиники с середины января продолжают работать в экстремальном режиме. Нагрузку на медицину он назвал беспрецедентной, но отметил, что она справляется. От имени москвичей он поблагодарил всех сотрудников поликлиник, от врачей до администраторов.

Возможность увеличить объемы плановой помощи в поликлиниках Собянин связал с тем, что в последние дни сокращается количество обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину.

"Кроме того, появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий", - пообещал мэр.

В блоге он напомнил, что в специальных отделениях ОРВИ, которые в поликлиниках открыли для пациентов с респираторными заболеваниями и коронавирусной инфекцией, посменно работают почти 3000 дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов. По данным мэра, на прошлой неделе медики контактировали 780 тысяч раз с больными ОРВИ и COVID-19, в конце января недельный показатель достигал 800 тысяч контактов.

"Прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей. Выход врача на дом осуществляется в течение одних суток. Нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи. В экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11-12 минут, как в обычные дни", - констатировал Собянин.