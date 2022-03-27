В Москве за последние сутки с COVID-19 госпитализировали 155 человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки с коронавирусом госпитализированы 155 человек, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным ресурса, за последние 24 часа в российской столице выявили 867 пациентов с COVID-19. Накануне сообщалось о 925 инфицированных. Таким образом, показатель остался примерно на одном уровне с тенденцией к снижению.

От коронавируса за сутки в Москве скончались 22 человека. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 42 610.

Выздоровели за это время 526 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 540 464 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 марта составляет 2 736 090.

Подъем заболеваемости коронавирусом в январе-феврале был связан с распространением штамма "омикрон". С 15 марта в Москве отменен масочный режим.