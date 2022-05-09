Отопительный сезон в Москве продлится до середины мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Погодные условия пока не позволяют отключить отопление в столице, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24" в понедельник.

"Зима в этом году как бы продлила свои права, и погода недостаточно хорошая. Вот сегодня 9 мая, а мы все еще продолжаем топить город. И так будет примерно до середины мая", - рассказал он.

Отопительный сезон в Москве обычно заканчивается в конце апреля - начале мая. Решение принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов.

Всего в Москве отключают отопление более чем в 74 тыс. зданий, среди них свыше 34 тыс. жилых домов.

Процедура происходит поэтапно, в течении трех дней. Сначала в городе перестают отапливать промышленные и административные объекты, затем - жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

В 2021 году отопление в Москве начали отключать 10 мая, в 2020-м - 7 мая, в 2019-м - 6 мая.