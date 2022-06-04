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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Более 100 тыс. человек посетили парад ретротранспорта в Москве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве в субботу состоялся парад ретротранспорта, его зрителями стали десятки тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МоскваПарад ретротранспорта пройдет на Чистопрудном бульвареЧитать подробнее

"На сегодняшний парад старинной техники на Чистопрудном бульваре пришли больше 100 тыс. человек", - написал мэр в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что в этом году в параде принимали участие трамваи разных поколений, машины из музея транспорта Москвы и музея гаража особого назначения ФСО России.

"Мы видим постоянный и высокий интерес ко всему, что связано с историей городского транспорта как частью истории всей нашей Москвы, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовывать как можно больше подобных мероприятий. Надеемся, что такие совместные мероприятия станут ежегодной традицией. Спасибо всем, кто сегодня пришёл на Чистопрудный бульвар. Уверены, что сегодняшний парад не оставил никого равнодушным", - заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного департамента транспорта.

Департамент транспорта Москвы Максим Ликсутов Сергей Собянин
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