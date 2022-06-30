Суд постановил снести незаконный павильон 2012 года на Москворецком рынке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску чиновников признал самостроем павильон, возведенный в 2012 году на Москворецком рынке, и постановил его снести, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества.

"Московский арбитраж удовлетворил наш иск к собственнику сооружения на Симферопольском бульваре, дом 11 корпус 1 и обязал снести здание", - сообщил через пресс-службу руководитель департамента Максим Гаман.

Судебные разбирательства по этому объекту продолжались два года.

На снос самостроя собственнику отводится один месяц. Если он не демонтирует павильон в срок, город получит право выполнить работы собственными силами, а все расходы возложить на ответчика.

Гаман напомнил, что собственник незаконно построил на территории рынка торговый павильон общей площадью 0,96 тысячи квадратных метров. Это некапитальная постройка. Строение частично заняло улично-дорожную сеть.

Самовольными могут быть признаны постройки, обладающие хотя бы одним из трех признаков: сооружение возведено на земельном участке, не отведенном для этих целей, предприниматель не оформил необходимые разрешения, либо при работах допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил. Если правообладатели объектов с такими нарушениями не устраняют их сами, департамент обращается в суд с иском о выявленном самострое.

"Сегодня в работе на разных стадиях находится порядка двух тысяч таких судебных дел. С начала 2022 года суды разных инстанций вынесли 19 решений о сносе почти 6,3 тысячи квадратных метров незаконно возведенных объектов на юге столицы", - уточнил Гаман.