Конечная станция красной линии метро "Потапово" откроется в 2024 году

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Строительство станции метро "Потапово" на Сокольнической линии в новой Москве планируется завершить до конца 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам в субботу.

"Мы продолжаем работы по продлению Сокольнической линии. Строителям предстоит проложить 2,4 км путей и построить станцию "Потапово". Закончить работы предполагается до конца 2023 года, а запустить в 2024 году", - рассказал он.

По его словам, станция "Потапово" станет конечной на Сокольнической линии в новой Москве.

Как добавил Бочкарев, эта станция станет первой наземной отапливаемой станцией в системе столичного метро.