Ни в одном водоеме Москвы не нашли коронавирус

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора отобрало и исследовало 634 пробы воды из московских водоемов, ни в одной пробе COVID-19 не обнаружили, сообщает сайт службы.

Эксперты провели проведено вирусологическое исследование 140 проб. Всего управление выполнило 4 101 исследование воды на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели.

Сейчас в Москве можно купаться в девяти зонах. Это Путяевский пруд 1, озера Белое, Черное, Школьное и Мещерское, Серебряный Бор 2 и 3, Тропарево, Большой городской пруд. Также открыты 39 зон отдыха у воды без купания.