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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Суточное число новых случаев COVID в Москве выросло почти в два раза

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Более 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Москве, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным, опубликованным на сайте, в столице зафиксирован 10 241 случай заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 5 530 инфицированных. Таким образом, число заболевших выросло почти в два раза после продолжительного снижения. Данный показатель - максимальный со второй декады февраля.

За сутки были госпитализированы 407 человек.

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За 24 часа скончался 21 человек, инфицированный коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 764.

Выздоровели за сутки 7 820 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 696 223 человека.

Днем ранее сообщалось о 8 531 выписанном и 23 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 17 августа составляет 2 928 275.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрон".

Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.

Москва коронавирус
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