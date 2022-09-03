В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с Михаилом Горбачевым, скончавшимся на 92-м году жизни, началась в Колонном зале Дома союзов, передает корреспондент "Интерфакса". У входа выстроилась огромная очередь, сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами.

У гроба размещен большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караула. В зале множество венков с траурными лентами.

Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели, в том числе и те, с кем дружил и общался Горбачев, представители дипломатического корпуса.

Похоронят бывшего президента Советского Союза на Новодевичьем кладбище.