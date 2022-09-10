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Путин и Собянин открыли центр самбо и бокса в Лужниках

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В День города мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин открыли международный центр самбо и бокса в Лужниках, сообщает пресс-служба московской мэрии.

"Сегодня, в День города, президент России Владимир Владимирович Путин открыл в Лужниках Центр самбо и бокса. Это - уникальное спортивное сооружение, которое не имеет аналогов в мире по своему функциональному наполнению. Мы не просто копировали лучшие зарубежные образцы, но поставили задачу превзойти их. И эту непростую задачу удалось решить", - сказал Собянин.

Он добавил, что возрождение олимпийского комплекса "Лужники" продолжается: идет реконструкция спортивного зала "Дружба", строительство теннисного центра и ледового дворца. Также планируется реконструкция ряда исторических сооружений Лужников и возрождение исторического кластера зимних видов спорта "Воробьевы горы".

Строительство нового спортивного сооружения было осуществлено правительством Москвы по поручению президента России. Работы начались в июле 2020 года и были завершены в июне текущего года.

В декабре 2022 года новый комплекс примет Чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории среди мужчин. Также в 2023 году запланировано проведение ряда турниров по самбо и рукопашному бою.

Москва Лужники бокс самбо Владимир Путин Сергей Собянин
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