Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Более 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 4 946 инфицированных. Таким образом, показатель вырос почти в два раза после продолжительного снижения.

За сутки были госпитализированы 338 человек.

За 24 часа скончались 26 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса в столице достигло 45 581.

Выздоровели за сутки 7 939 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2,88 млн человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 сентября составляет 3 млн 116 224.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона".

Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений на федеральном уровне не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.