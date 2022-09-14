Гендиректор ВОЗ предложил прямо сейчас покончить с пандемией COVID-19

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сейчас складывается самая благоприятная ситуация для того, чтобы пандемия коронавируса завершилась.

"Сейчас лучшее время, чтобы положить конец пандемии коронавируса, - сказал он. Если мы не предпримем такую попытку сейчас, то мы рискуем допустить возникновение большего количества вариантов коронавируса, смертей, большей дезорганизации и неопределенностей".

По его данным, на прошлой неделе было выявлено наименьшее количество летальных исходов от COVID-19 с марта 2020 года.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды превысило 609 млн. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,5 млн человек. В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.