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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Гендиректор ВОЗ предложил прямо сейчас покончить с пандемией COVID-19

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сейчас складывается самая благоприятная ситуация для того, чтобы пандемия коронавируса завершилась.

"Сейчас лучшее время, чтобы положить конец пандемии коронавируса, - сказал он. Если мы не предпримем такую попытку сейчас, то мы рискуем допустить возникновение большего количества вариантов коронавируса, смертей, большей дезорганизации и неопределенностей".

По его данным, на прошлой неделе было выявлено наименьшее количество летальных исходов от COVID-19 с марта 2020 года.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды превысило 609 млн. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,5 млн человек. В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Хроника 09 января 2020 года – 14 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Институт Джонса Хопкинса
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