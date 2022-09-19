В Москве включили отопление почти в половине жилых домов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло подается уже почти в половину жилых домов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

Специалисты комплекса городского хозяйства переводят системы теплоснабжения на зимний режим работы, "организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома", сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что тепло уже подается в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за резкого похолодания.

"Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты (...) К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье", - добавил заммэра.

По регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней.

Всего в Москве теплом обеспечиваются более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.