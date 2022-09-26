Мэрия Москвы согласовала граффити со Львом Яшиным на Таганке и еще десятки изображений

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений согласовала около 70 граффити в 2022 году, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В список согласованных граффити вошли, в частности, изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народная, граффити, посвященное работе Главного управления МЧС России по Москве на улице Донская, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте", - сказал он.

По его словам, часть изображений уже нанесена на здания, "по остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити".

Бирюков напомнил, что самовольные граффити и реклама на зданиях запрещена. Изображения нужно согласовывать. Для этого нужно заручиться согласием общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и другие документы в мэрию. Окончательное решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия.

В городе всего больше 800 согласованных граффити, отметил заммэра.