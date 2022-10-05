Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Сквер возле Пушкинского музея назван именем Ирины Антоновой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы решило увековечить память директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, сообщает пресс-служба мэрии.

В ее честь назван ранее безымянный сквер, расположенный перед главным входом в музей со стороны улицы Волхонка. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Антонова скончалась 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

КультураВ Москве открыли мемориальную доску президенту ГМИИ имени Пушкина АнтоновойЧитать подробнее

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1940 году она стала студенткой Института философии, литературы и истории, а с 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, - студенткой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год Антонова была директором ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.

Москва ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });