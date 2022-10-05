Сквер возле Пушкинского музея назван именем Ирины Антоновой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы решило увековечить память директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, сообщает пресс-служба мэрии.

В ее честь назван ранее безымянный сквер, расположенный перед главным входом в музей со стороны улицы Волхонка. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Антонова скончалась 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1940 году она стала студенткой Института философии, литературы и истории, а с 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, - студенткой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год Антонова была директором ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.