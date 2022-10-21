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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Упавший на рельсы метро "Краснопресненская" пассажир погиб

На Кольцевой линии около сорока минут не было движения поездов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, который в пятницу вечером упал на рельсы на станции метро "Краснопресненская", погиб, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах Москвы.

"Он скончался от травм, не совместимых с жизнью", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ранее рассказывал, что пассажир упал около 17:20, чтобы его извлечь пришлось отключить напряжение контактного рельса.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за инцидента с пассажиром прерывалось движение на Кольцевой линии метро в направлении против часовой стрелки. Сбой продлился не менее 40 минут. В 18:05 Дептранс сообщил, что движение в этом направлении вернулось в график.

Москва Московский метрополитен Дептранс Краснопресненская
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