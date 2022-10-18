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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Москве завершена реставрация памятника Минину и Пожарскому

Осталось дополировать постамент, освежить позолоту надписи и убрать временные леса

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Москве завершена реставрация памятника Минину и Пожарскому, сообщил через пресс-службу директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

На монументе еще остались временные леса, необходимые для проведения последних работ.

"До конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи, - сказал Левыкин.

Работы по усилению фундамента окончены. Реставраторы устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, спецтехника укладывает плиты и бордюр. Все будет готово и территория вокруг памятника будет благоустроена также до конца октября.

Ранее сообщалось, что открыть памятник после реставрации должны 4 ноября.

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент в Москве. Его установили в 1818 году на народные средства. Он посвящен предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России.

В августе 2018 года Исторический музей объявил сбор средств на реставрацию памятника. Работы были оценены в 55 млн рублей. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также стран СНГ. Самые крупные пожертвования сделали Российское военно-историческое общество и Промсвязьбанк. Оставшаяся часть средств, необходимых для реставрации монумента, выделена Министерством культуры.

Работы должны были начаться в ноябре 2020 года, но фактически их начали в июне 2021 года с археологических исследований. Памятник решили не везти в мастерскую, а восстанавливать на месте. Для этого на Красной площади возвели отапливаемый павильон с реставрационно-монтажным столом. В январе 2022 года скульптурная группа была перенесена туда с постамента.

Кузьма Минин Дмитрий Пожарский Москва Красная площадь Промсвязьбанк ГИМ Алексей Левыкин ов
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