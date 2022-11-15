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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Новый вариант коронавируса зафиксирован в Канаде

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ученые Университета Торонто выявили новый и сильно отличающийся от уханьского вариант SARS-CoV-2 у белохвостого оленя в провинции Онтарио и подтвердили случай передачи вируса от оленя к человеку, говорится в сообщении университета.

"Новый вариант является потомком более старого родительского вируса B.1 и имеет 76 мутаций по сравнению с предковым (уханьским - ИФ) штаммом SARS-CoV-2. Для сравнения: варианты альфа, бета и дельта имели от 24 до 31 мутации, в то время как доминирующий в настоящее время вариант Omicron BA.5 имеет 105 мутаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя новый вариант имел несколько мутаций в своем спайковом белке, он все равно был распознан и эффективно нейтрализован образцами крови людей, которые выздоровели от COVID-19 или получили две или три дозы вакцины.

Исследователи также сравнили генетическую последовательность нового варианта с теми, которые были обнаружены у людей примерно в это же время в Онтарио.

"Удивительно, но ученые идентифицировали одну последовательность, которая точно соответствовала варианту от белохвостого оленя, предполагая, что вирус по крайней мере один раз попал обратно в организм человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Агентство общественного здравоохранения Канады выпустило новые рекомендации по снижению риска для охотников и других людей, взаимодействующих с дикой природой.

"К ним относятся ношение соответствующих средств индивидуальной защиты при обращении с тушей, обработка туш на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и приготовление мяса при температуре 74°C для уничтожения любых паразитов, вирусов или бактерий", - говорится в публикации.

Как сообщалось, ранее коронавирус был обнаружен в ходе нескольких исследований у белохвостых оленей в США, было высказано предположение, что популяции этих животных могут стать резервуаром для SARS-CoV-2.

Канада коронавирус
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