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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 635,9 млн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 635 903 540, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 612 733 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

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США - 98 086 072 и 1 75 088.

Индия - 44 667 900 и 530 535.

Франция - 37 403 757 и 158 981.

Бразилия - 34 908 198 и 688 656.

Германия - 36 119 184 и 156 030.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 849,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 287 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 408, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 860.

Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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