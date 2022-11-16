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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю выросла на 2% (показатель увеличился впервые за осень), смертность снизилась на 30%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 7 по 13 ноября заболеваемость коронавирусом выросла в трех регионах - в американском регионе (на 12%), в Юго-Восточной Азии (на 15%) и в регионе западной части Тихого океана (на 18%). В других трех регионах заболеваемость продолжила падать, сильнее всего - в Европе (на 21%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,3 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от коронавируса за последнюю неделю упало во всех регионах, кроме Восточного Средиземноморья и западной части Тихоокеанского региона, там смертность увеличилась на 7% и 14% соответственно. В остальных регионах число летальных случаев снизилось, сильнее всего - в Африке (на 86%) и Юго-Восточной Азии (на 80%).

В общей сложности за неделю зафиксировано около 7,4 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 635,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ
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