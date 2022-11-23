Суд в Москве вновь отправил в СИЗО экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия снова заключил под стражу бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сойникова изменена на заключение под стражу сроком до 1 февраля 2023 года", - сообщили в пресс-службе в среду.

Как уточнили в суде, ранее под домашний арест из СИЗО Сойникова перевел Мосгорсуд.

Сойников был задержан и арестован в августе нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным СМИ, в деле идет речь о нарушениях при ремонте ведомственного спорткомплекса в Москве с ущербом 17 млн руб.

Аппарат главы МЧС как структурное подразделение министерства было упразднено весной 2022 года.