Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти столицы приняли решение увеличить социальные выплаты семьям с детьми в следующем году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в Москве проживают более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей. Нам важно, чтобы мамы, проживающие в Москве, чувствовали комфорт и заботу. В следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10%", - сказала Ракова журналистам.

Она добавила, что город также оказывает таким семьям юридическую и психологическую помощь, содействует в трудоустройстве и построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.

Вице-мэр отметила, что с 2010 года число многодетных семей увеличилось в три раза. Сегодня в столице их более 200 тыс., в них воспитываются почти 500 тыс. детей.

Москва Анастасия Ракова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

В Москве арестованы трое украинцев по подозрению в подготовке теракта в РФ

Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

В Москве в среду вечером ожидается гололед

Пожар в резиденции посла Алжира в Москве полностью потушен

Резиденция посла Алжира загорелась в Москве

Кафе и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве

В Москве участок оранжевой ветки метро снова закроют с 3 по 7 декабря

В Москве по делу о гибели людей в пожаре на складе задержали двух человек

В Москве по делу о гибели людей в пожаре на складе задержали двух человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });