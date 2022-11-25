Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти столицы приняли решение увеличить социальные выплаты семьям с детьми в следующем году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в Москве проживают более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей. Нам важно, чтобы мамы, проживающие в Москве, чувствовали комфорт и заботу. В следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10%", - сказала Ракова журналистам.

Она добавила, что город также оказывает таким семьям юридическую и психологическую помощь, содействует в трудоустройстве и построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.

Вице-мэр отметила, что с 2010 года число многодетных семей увеличилось в три раза. Сегодня в столице их более 200 тыс., в них воспитываются почти 500 тыс. детей.